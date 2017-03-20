謝姓男子泰國失聯 我駐泰代表處通報協尋

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媒體報導一名謝姓男子在泰國經商失聯，謝男兒子今年3月10日到外交部請求外交部協尋。外交部表示，家屬當時並未提供詳細資料，亦無法說明其父究在泰國何處工作，外交部建議家屬報案並提供進一步資料，以便據以協尋。

外交部已指示駐泰國代表處進洽泰國方面通報協尋謝男。至於謝是否自曼谷出境轉往其他國家，非駐處所能掌握，須等候家屬提供進一步訊息。

(中時)