高雄小黑蚊是台中氾濫？專家：目前正是好發季節
高雄地區出現小黑蚊，是台中小黑蚊「蔓延」的結果？中興大學昆蟲學系教授杜武俊表示，小黑蚊不是台中「專利」，早就是全台性問題，過去小黑蚊在山邊棲息較多，但隨著城市開發，許多都會區也都有小黑蚊，解決小黑蚊沒有一勞永逸方法，治本方式還是自我保護。
杜武俊指出，小黑蚊近幾年來已經蔓延到幾乎全台「淪陷」，非但山邊、連都會區都有，例如台北大安森林公園也有小黑蚊，在台灣平地十分普遍，尤其是近來進入梅雨季節，潮濕土壤的表面更容易滋生小黑蚊。
到底該如何防制小黑蚊？杜武俊說，沒有一勞永逸方法，治本之道就是自我保護，如到山邊或知道可能有小黑蚊出沒地區，就穿長褲、長袖衣服等避免被叮咬，靠噴藥僅是短暫的治標方式；問題就出在小黑蚊是必須吸人血後才會產卵繁衍，因此避免被叮咬是保護自己、也是防止小黑蚊蔓延的根本方法。
杜武俊表示，小黑蚊其實不會主動去攻擊人，是以「守株待兔」方式，當人群去靠近他們時才會有叮咬行為，因此避免出入小黑蚊頻繁活動區，也是避免小黑蚊繁殖的方式。
(中時)
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