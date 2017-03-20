22日審兩岸監督條例 民進黨團動員處理

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立法院內政委員會3月22、23日排審兩岸協議監督條例草案，民進黨團總召柯建銘今天表示，將動員內政委員會黨團成員面對處理，以黨團版為主照案逐條審。

立法院內政委員會國民黨籍召委曾銘宗於22日、23日排定審查各黨團版與民進黨立委尤美女版「兩岸協議監督條例」草案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪表示，週三、週四排審朝野各黨團所提「兩岸協議監督條例」草案，民進黨團主張以民進黨團版的兩岸協議監督條例草案的審查為主，內政委員會審查時，民進黨團將甲級動員備戰，正面面對。

民進黨團立法院黨團書記長李俊俋說，行政院不會提兩岸監督條例版本，因為兩岸監督條例本是國會監督行政部門，怎麼還會有行政院版，立法院內政委員會審查兩岸監督條例草案版本時，黨團會要求以民進黨團版為主照案逐條審查，可檢視在野黨團討論的誠意。

李俊俋也說，民進黨團會面對處理，不會讓委員會流會，中國對台灣不友善，台灣要用熱臉貼中國冷屁股，現在討論兩岸監督條例立法時機很奇怪。1060320

(中央社)