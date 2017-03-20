Q版悍將可愛亮相 邀大義一起應援
富邦進軍中華職棒，隊名取為「悍將」，隊徽也設計成很有陽剛味的騎士形象，但球隊吉祥物則是走可愛路線，名為「Frankie 富蘭奇」的Q版悍將今天（20日）對外亮相，富邦領隊蔡承儒也透露，未來有機會再增加其他「夥伴」。
在富邦去年底公佈隊名和隊徽後，外界就對球隊吉祥物十分好奇，富蘭奇也終於在今天正式與大家見面，戴著騎士頭盔、披上富邦悍將披風，並手持「強棒雙面斧」，模樣可愛，蔡承儒也替他的身份解密，「他是球隊的自創卡通人物，不是動物，是男生。」
在今天的開季記者會上，現場主持人提到富邦前身義大犀牛的吉祥物「大義」，富蘭奇除了用手勢透露兩人是「麻吉」，還在現場作勢Call out給大義，邀請他來球場一起應援，而被問題富蘭奇的「內陷」是否和大義是同一人，蔡承儒猶豫了一下後笑說：「這是機密。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。