Q版悍將可愛亮相 邀大義一起應援

富邦悍將吉祥物富蘭奇。（葉姵妤攝）

富邦進軍中華職棒，隊名取為「悍將」，隊徽也設計成很有陽剛味的騎士形象，但球隊吉祥物則是走可愛路線，名為「Frankie 富蘭奇」的Q版悍將今天（20日）對外亮相，富邦領隊蔡承儒也透露，未來有機會再增加其他「夥伴」。

在富邦去年底公佈隊名和隊徽後，外界就對球隊吉祥物十分好奇，富蘭奇也終於在今天正式與大家見面，戴著騎士頭盔、披上富邦悍將披風，並手持「強棒雙面斧」，模樣可愛，蔡承儒也替他的身份解密，「他是球隊的自創卡通人物，不是動物，是男生。」

在今天的開季記者會上，現場主持人提到富邦前身義大犀牛的吉祥物「大義」，富蘭奇除了用手勢透露兩人是「麻吉」，還在現場作勢Call out給大義，邀請他來球場一起應援，而被問題富蘭奇的「內陷」是否和大義是同一人，蔡承儒猶豫了一下後笑說：「這是機密。」

(中時電子報)

富邦悍將吉祥物富蘭奇。（葉姵妤攝）