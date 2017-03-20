「美國隊長」現身台北街頭 行為脫序遭警帶回

謝姓男子身穿美國隊長服幟擦拭林務局外牆，怪異舉止引起民眾注報警。（張企群翻攝）

謝姓男子身穿美國隊長服幟擦拭林務局外牆，怪異舉止引起民眾注報警，謝男還以東西丟擲員警，最後遭警制伏並強制送醫。（張企群翻攝）

美國隊長現身台北街頭！上周五上午9時許，一名打扮成美國隊長的謝姓男子，在台北市忠孝東路、杭州南路口的林務局大樓外，拿著衣物當抹布擦拭林務局大樓外牆，因舉止怪異引起民眾注意，轄區警方獲報，擔心他會造成過往路人傷害，將他制伏強制送醫，並通知家屬領回照顧。

警方查知，謝男有精神疾病，上周五從桃園住家搭車來台北，近9時跑到台北市忠孝東路、杭州南路口的林務局大樓外，當場穿起「美國隊長」的服裝擦拭林務局外牆，員警獲報前往，他聲稱要找工作、要當清潔工，但他擦拭外牆一段時間後，又將身上衣物、鞋子脫掉，拿起來四處胡亂丟擲，還差一點丟到路人。

謝男還對著員警大喊「這是我定期會安排做的清潔」、「你忙你的、我忙我的，不要吵，滾！」

由於謝男不服勸阻，中正一分局忠孝東路派出所所長林俊燁也趕往處理，謝竟拿東西丟向林；林擔心他再有攻擊路人的脫序舉動，施展「大外割」將他制伏並強制送醫。

(中時)