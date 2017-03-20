馮世寬頻發狂言 綠委看不下去：別置個人臉皮於度外

國防部長馮世寬屢屢發表驚人言論，近來頗受各界矚目。（圖/中時資料照，劉宗龍攝）

國防部長馮世寬年輕時擔任飛官的照片。(圖／翻攝自國防部發言人臉書)

國防部長馮世寬近來頗受各界矚目，屢屢發表驚人言論，堪稱「最狂部長」。對此，綠委林俊憲今（20）日就於臉書發文，認為身為國防部長，言論還是得要謹慎保守些，直言，「不要為了上狂新聞，置個人臉皮於度外。」

馮世寬今在立法院外交國防委員會備詢，被問到國防部籌拍台版《太陽的後裔》一事，開玩笑地說韓星宋仲基比年輕時的他「差一點」，更稱自己帥過金城武，引發熱烈討論。

針對馮世寬的發言，綠委林俊憲於臉書指出，認為有自信或是自我感覺良好都是個人的事，但身為「國防部長、國之棟樑」，言論還是應該要謹慎保守些，最起碼不要讓國民感到浮誇，且可予以信任。

「相信是非常重要的力量。」林俊憲進一步表示，馮世寬說慣了狂言，國民都會對其所說的話打折扣，像是台灣國防國機國造政策、要發展戰機匿蹤性能等，大家恐難以相信這些話是認真的，或是可以達成。

林俊憲語重心長地說道，建議部長宜三思而後言，「不要為了上狂新聞，置個人臉皮於度外。」否則林稱，台灣戰機尚未研發出匿蹤技術前，馮自己就會先匿蹤消失在國人的信任圈中。

(中時電子報)