57%美國年輕人不挺川普 視他為非法總統
根據1份新出爐民調，對代表著未來愈加多元化選民的美國年輕人而言，川普（Donald Trump）做為美國第45位總統的地位並非如此無懈可擊，有57%年輕人認為他是「非法總統」。
美聯社報導，根據GenForward調查，認為川普執政不具合法性的57%年輕人中，包括約4分之3非裔，以及多數拉丁裔與亞裔。
GenForward是1項由芝加哥大學非裔青年計畫（Black Youth Project）與美聯社-NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）針對18到30歲成人進行的民調。
針對年輕白人的調查結果則有53%，微幅多數的白人年輕人認為川普是合法總統，但在這個族群中，仍有55%不滿意他目前的施政表現。
整體而言，僅有22%年輕成人滿意川普入主白宮後的表現，62%不滿意。
專家表示，這些民調受訪者在訪談中表示，他們不必然會因反對1個政黨的候選人而去投另1黨候選人，這也是年輕美國人的明顯趨勢。
根據調查，10個年輕人中有8人認為川普在提出政策方面表現不佳，而10人中則有7人對他的總統風度抱有負面觀感。（譯者：中央社廖禹揚）1060320
(中央社)
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