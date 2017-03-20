台北書展基金會 控前執行長違工作倫理

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台北書展基金會今天發出聲明，指出前執行長黃寶萍去年職務交接之際，未向董事會報告擅自與韓國Eric Young負責的「Tabon Books」簽約合作電子書銷售平台，違反工作倫理。

台北書展基金會今天突然發出一封「有關黃寶萍之聲明」，內文無預警指出前台北書展基金會執行長黃寶萍，在2015年底至2016年初，在基金會前後任董事長交接之際，未向董事會報告並得到同意之前，擅自與韓國Eric Young負責的「Tabon Books」簽約合作電子書銷售平台。

台北書展基金會表示，董事會一再明確表達不與Tabon Books合作該案後，黃寶萍依然在董事會不知情狀況下，同意TabonBooks-Taiwan使用書展基金會地址申請Amazon雲端服務帳戶，且還擅自為TabonBooks-Taiwan支付長達一年多的Amazon雲端管理費用，前後高達新台幣64萬元。

台北書展基金會更指出，在董事會不知情下，黃寶萍卻任由TabonBooks將台北書展基金會列為APP開發者之一，並將基金會一家懂事的書目上架iTunes Store一年多的時間。

台北書展基金會表示，2016年3月9日時董事會就決定暫停黃寶萍執行長職務，在黃寶萍缺席下，才寄信要求黃寶萍出面說明。

去年3月29日黃寶萍出席董事會時，她承諾解決相關問題；經董事會討論後，認為黃寶萍已做出承諾，便以最大善意對待、從寬處理。但後續書展基金會卻發現，黃寶萍以不符事實的理由為離職開脫、扭曲焦點，並影響董事會成員聲譽，才決定發出聲明並要求黃寶萍再度前來說明，再決定採取後續行動。

台北書展基金會表示，已經要求黃寶萍說明，並據以決定下一步如何行動。

黃寶萍則說，所有事情已經在離職時與董事會說明，董事會接受說明後才准許她離職，對基金會發表聲明不解，並指出基金會並沒有通知她再度說明整件事。1060320

(中央社)