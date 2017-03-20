慣竊重施故技偷燒烤店　警調閱監視器認出又落網

施姓慣竊潛入西門町一家燒烤店行竊，過程被監視器清楚拍下。（張企群翻攝）

施姓慣竊潛入西門町一家燒烤店行竊，過程被監視器清楚拍下。（張企群翻攝）

50歲的施姓上周才涉嫌潛入藝人謝麗金開設酒吧行竊，被警方循線逮到，昨天凌晨3時許，竟然又潛入台北市武昌街西門町內一家燒烤店行竊，偷走店內現金4萬多元。警方隨即循監視器認出他涉嫌重大，今天凌晨再度將他逮捕到案。

警方調查，施嫌十分狡詐，他潛入燒烤店內後，還刻意不開燈、撥開監視器鏡頭，不想讓自己被拍到。他自以為天衣無縫，偷走櫃台現金後，居然拿著贓款跑到店內後方的廚房數錢。但廚房處燈光明亮也設有監視器，他的樣貌被拍得一清二楚。

今天凌晨1時許，警方查出他現身西門町附近的巷弄內，火速趕往將他逮獲，並從他身上起出行竊得來的4萬多元贓款及螺絲起子、手電筒等犯罪工具，訊後依竊盜罪嫌送辦。

(中時)