吳敦義訪桃園 獲議長率泛藍民代力挺

吳敦義（後排中）獲得桃園市議長邱奕勝率泛藍民代同台力挺。（楊明峰攝）

前副總統吳敦義20日出席桃園市退伍軍人協會新任理監事就職典禮時，獲桃園市議長邱奕勝公開力挺，並與近20名泛藍議員、立委站台高喊「凍蒜」，有助在泛藍的桃園市大票倉中吸票，爭取國民黨主席寶座。

邱奕勝今年2月舉辦春酒，席開9桌宴請地方藍營要角，僅邀請吳敦義到場，挺吳意味濃厚。昨在桃園市退伍軍人協會活動時，邱奕勝公開表態支持吳敦義，更與10餘名藍營地方議員，以及立委吳志揚、呂玉玲，還有前立委楊麗環、廖正井等人同台，為吳敦義豎起大拇指比讚，甚至高喊「凍蒜」。

地方人士分析，雖然月底才能統計實際票數，但保守估計，桃園市約有5萬名國民黨員，其中黃復興黨部成員占了1半，桃園市可說是泛藍票倉，為國民黨主席選舉的兵家必爭之地，至今已有不少黨主席參選人拜訪桃園泛藍人士尋求票源，而這次吳敦義獲桃園泛藍勢力支持，無疑在這次黨主席選戰中，獲得一注強心針。

吳敦義致詞時表示，蔡英文政府推動年金改革，卻無法確保國軍尊嚴，而對公、教、警、消，以及對國家社會付出很多的勞工與農民，應該要實踐承諾，像是拚經濟來說，蔡政府若能讓經濟成長率在水準之上，在國家年金改革就不必這麼苛責與殘酷，也不會失去信用。

(中時)