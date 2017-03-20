父親叫孩子鑽娃娃機洞口拿玩具？警證實是烏龍

高雄一名父親帶兒子玩夾娃娃機，夾到商品卻卡洞口，因此叫小孩鑽進去拿，引發誤會。(郭韋綺翻攝)

今(20)下午4時許，有民眾在《爆料公社》po上一段影片，內容竟是一名父親唆使小孩子鑽進娃娃機洞口，直接伸手進去抓，不用投錢幣，還封他們是「史上最狂的父子3人組」。

警方獲報立即啟動偵查機制，派員前往了解案情，不過，根據監視器還原整個過程，男子有投幣玩抓娃娃機，只是沒想到抓到了商品，卻卡洞口掉不下來，才叫小孩子伸手取出來。

後勁派出所長曾智明進一步說明，發生地點在楠梓區後勁瑞屏路一棟大樓，下午約4點多，一名父親帶2個兒子玩夾娃娃機，投了幾次錢幣，終於成功夾到一個飛鏢包裝玩具，因體積較大，卡在出口通道間，男子才叫小孩鑽進去拿，引人誤會。

曾智明說，由於構成要件都無法成立竊盜案，全案屬於消費糾紛，由於娃娃機並未造成損壞，業者也不願再追究。

(中時)