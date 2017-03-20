4台灣人涉販毒 印尼高等法院維持判死

印尼雅加達高等法院今天判處4名涉及26公斤安非他命運送販毒的台灣毒販死刑。全案仍可上訴。

雅加達地方法院去年8月底判處5名涉及26公斤安非他命的毒販死刑，其中有4名台灣人，分別是李姓男子（Lee Chih Sheng）、吳姓男子（Wu Yeng Cang）、洪姓男子（Huang Shao Yu）及石姓男子（Shih Yi Ting）。

印尼新聞網站detik.com今天報導，雅加達高等法院今天開庭審理此案，仍維持對上述5名毒犯的死刑判決。

印尼警方2015年在雅加達北區普魯伊（Pluit）的拉古納公寓社區（Apartment Laguna）破獲這個國際販毒集團。警方在偵察後，於2015年11月在西雅加達的洛卡薩里（Lokasari）的卡拉OK逮捕相關毒販，並在拉古納公寓社區查獲26公斤安非他命。

高等法院表示，李男、石男已被證實是這起跨國販毒案的共犯，是毒品買賣的中間人。吳男和洪男則堅持提出上訴。

這4名台灣嫌犯還可以再上訴。不過，根據印尼法律及過去毒品犯罪判刑的案例，這4名台灣毒販上訴翻盤的機率相當低。

此外，印尼最高法院去年1月底判決，判處企圖夾帶安非他命闖關進入印尼的3名台灣人陳姓男子、王姓男子及羅姓男子死刑。印尼最高法院去年11月重審此案，仍判這3人死刑。目前共有7名台灣毒販在印尼被判死刑。

印尼總統佐科威自就任以來，宣示嚴打毒品犯罪。他說，毒品對印尼年輕一代帶來毀滅性的影響，堅持司法單位應對毒販判處死刑，即使面對外國政府求情也不動搖。他曾表示，印尼絕對不會對任何毒品罪犯開恩。1060320

(中央社)