日俄二加二會談 敲定安倍4月訪俄

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睽違3年4個月，日本與俄羅斯的外交與國防部長今天在東京召開二加二會談。會中雙方確認了日本首相安倍晉三4月下旬訪俄，屆時將舉行日俄高峰會。

日本放送協會（NHK）報導，日本外務大臣岸田文雄、防衛大臣稻田朋美、俄羅斯外長拉夫羅夫（SergeyLavrov）、國防部長蕭依古（Sergei Shoigu），今天在東京外務省的飯倉公館召開「二加二」會談。會中確認了日本首相安倍晉三下個月下旬訪問俄羅斯，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行高峰會。

針對北韓開發核武及彈道飛彈一事，日俄兩國都同意將要求北韓自我克制，勿做出進一步的挑釁行為，並且強烈要求北韓要遵守聯合國安理會的決議。日俄都同意密切合作，包括在聯合國在內的場合進行坦率的意見交換。

針對反恐、取締毒品等議題，日俄兩國也同意加強合作；俄方同時提議下次的「二加二」會談在俄羅斯舉行。

岸田在「二加二」會談結束後的聯合記者會上表示，安全保障環境變得極為嚴峻的情況下，會談有助於日俄培養互信關係，日俄關係在各領域有所進展，將對日俄簽署和平條約帶來良好影響。

稻田表示，為了避免不必要的摩擦，日俄雙方能就彼此關心的事項、對局勢的看法等進行坦率的意見交換是非常重要的。雙方已同意今年日本海上自衛隊的練習艦隊將到俄羅斯靠港，做為日俄交流的一環。

針對北韓，拉夫羅夫表示，聯合國安理會所做出對北韓制裁的決議，目的不在於懲處北韓，而是要形成讓北韓參加對話的手段。

俄羅斯軍方在日俄之間有領土爭議的「北方領土」部署新的師團，日本對此再度提出抗議。

對此，蕭依古表示，俄羅斯在北方領土部署新型的地對艦飛彈系統，是希望能百分之百守護俄羅斯的國境，不是要針對第3國進行什麼樣的作戰，這攸關俄羅斯的國防。

拉夫羅夫表示，要留意美國在亞太地區推動部署飛彈防禦系統，對亞太地區是嚴重的風險。

拉夫羅夫言下之意，俄羅斯相當在意美國在南韓部署最新型的飛彈攔截系統「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德），認為這對俄羅斯的安全保障是一大威脅。

日俄上次舉行「二加二」會談是在2013年11月，烏克蘭危機爆發後，日本加入制裁莫斯科的行列，因而擱置「二加二」會談。 1060320

(中央社)