泰國浪浪汪星人太聰明 叼樹葉換食物

泰國南部一隻流浪犬，每天都會叼著樹葉或紙張和愛心婦人換取食物，但這位婦女即將搬家，她透過影片希望有人可以收養牠，立即獲得廣大網友迴響，爭相要收養牠。

根據曼谷椰子網（BANGKOK COCOUNUTS）的報導，在泰國南部甲米省一名有愛心的婦女，透過社群網站發布一段影片，影片中一隻白色黃斑流浪犬口中叼著一片葉子，直搖著尾巴示意，換取一頓飯，這名婦女表示，牠餓了就會如此，多數時候是叼著樹葉，有時叼著一張紙。

這名婦女表示，由於自己即將搬家，怕這隻名為翅豆的流浪犬挨餓，所以將牠的影片張貼上網，希望有好心人願意收養牠，結果網友立即分享，短短一天就有138萬餘次分享，立即有網友都說要收養牠。

泰國網友也說，這隻狗太可愛了，好像懂得用葉子買飯一樣，希望牠能夠找到好心人收養牠，讓牠好好過日子。1060320

(中央社)