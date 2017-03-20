櫻花不用飛到日本看 新北賞櫻秘境就在家門前

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新北市中和區民安街、靠近舊國防管理學院門口處，櫻花朵朵綻放。（葉書宏攝）

新北市中和區民安街、靠近舊國防管理學院門口處，櫻花朵朵綻放。（葉書宏攝）

新北市中和區民安街、靠近舊國防管理學院門口處，櫻花朵朵綻放。（葉書宏攝）

新北市中和區民安街、靠近舊國防管理學院門口處，櫻花朵朵綻放。（葉書宏攝）

由於氣候變化、春寒乍暖，新北市中和區民安街、靠近舊國防管理學院門口處，櫻花朵朵綻放，當地民眾不必遠赴烏來、石碇，一出家門即可享受到櫻花綻放的美景，由於該處緊鄰運動場，民眾運動後欣賞陣陣花香，成了名符其實的「中和賞櫻秘境」。

(中時)