小S露水蛇腰辣舞 老公亂入抖一下裝淡定

小S雖生了3個孩子，但因練舞仍有苗條身材。（圖／中時資料照）

藝人小S雖已是3個孩子的媽，但注重保養和擁有練舞的習慣，使她仍保持年輕外貌及凹凸有致的好身材，而今（20日）她在家練跳ZUMBA，開心在臉書分享影片，但突然開門而入的老公卻成為片中亮點，連小S也笑稱是不速之客亂入了。

影片中，小S穿著運動內衣和緊身運動褲，跟著老師在鏡前大跳ZUMBA，露出纖細蠻腰和翹臀，跳得十分起勁，舞姿也被讚性感。而跳到一半時，老公許雅鈞突輕輕開門，走進房間放東西，小S雖然看似照常繼續跳，但她其實心裡抖了一下，還不忘虧「他應該也被我的舞姿和身材嚇到」。

粉絲看了影片，紛紛留言「老公好淡定」、「以為Mike會打你屁股一下」，更歪樓說以為是公公，笑稱期待下次是公公或婆婆走進來的反應。

(中時電子報)