遊花蓮大農大富 日訪龍貓森林夜探螢光秘境

大農大富平地森林園區螢光秘境。(花蓮林管處提供)

「龍貓」森林隧道。(花蓮林管處提供)

花蓮縣光復鄉的大農大富平地森林園區生態資源豐富，是全台最早出現螢火蟲的地點，「2017大農大富賞螢趣」活動精采登場，區內生態資源豐富，加上今年暖冬影響，螢火蟲提早半個月出現，點點螢光宛若地上銀河閃耀，看的遊客驚喜連連。除了夜探螢光秘境，白天還可探訪龍貓森林，非來不可。

花蓮林區管理處處長吳坤銘表示，園區今年螢火蟲發生狀況更勝往年，活動開幕當天，吸引近400位民眾付費參加活動，不乏來自台北、高雄、澎湖的遊客，更有來自香港海外的遊客，只為一睹「螢光秘境」，直呼物超所值。

他指出，為了帶動地方發展，今年特整合官方及民間共13個單位合辦賞螢活動，內容十分豐富，包括花蓮縣光復鄉大進、太巴塱、大興、馬佛、大富、大豐、富源社區發展協會、花蓮縣環頸雉的家永續發展協會、綠野香坡農村發展協會，協辦單位則有交通部光觀局花東縱谷國家風景區管理處、光復鄉公所、花蓮觀光糖廠等。

本次活動為付費型，每日有人數管制，即日起至4月16日，採網路預先報名，現場繳費，每人198元(2歲以下不收費)，包含導覽解說及社區伴手禮(社區農產品)，歡迎大小朋友與我們同行，由在地達人帶您尋訪夢幻光點的秘境。

大農大富平地森林園區占地1,250公頃，是大安森林公園的50倍，園區無光害、低天際線。2002年林務局從全國各地調撥了千百萬株樹苗栽植在這片廣闊的土地上，使早期吐出悠悠糖香的花東縱谷，搖身變為價值不斐的「綠金」產業。經過15年造林有成，現已成為媲美宮崎駿動畫的「龍貓」森林隧道，園區建置13公里林間自行車道，花蓮林管處邀請約探訪「螢光森林秘境」，體驗森林之美，感受自然響宴。

(中時)