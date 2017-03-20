1噸重大理石從天降！工人爆頭身亡

大樓工地外觀。（葉書宏翻攝）

54歲李姓工人今（20日）晚間6時許，在新北市永和區保生路、仁愛路某大樓工地施工，大樓外牆正在吊掛約1噸重的大理石，大理石突然掉落，直接壓在李男頭部、頸部，李男頭部破裂、當場失去生命跡象，警消獲報抵達將他送醫急救，仍回天乏術。警方正調閱監視器釐清事發原因。

(中時)