印度商品服務稅法案將有助台商降低成本

我要評比

為讓統一印度商品相關稅制的商品與服務稅（GST）在7月實施，印度內閣今天批准4項支持GST法案，為國會審議並通過GST相關法案鋪好道路。台商也可獲益省去許多不必要成本。

為熟悉GST的相關制度與因應措施，印度德里台商協會將在近日舉辦GST研討會，邀請專家並與所有台商一起討論、瞭解相關稅制與措施。

印度以GST取代至少17個省的地方稅和印度中央聯邦政府的課稅之後，將讓包括台商在內的企業，在印度跨省銷售產品時，省去許多不必要的成本，也更容易在印度拓展業務。

消息人士告訴「印度時報」（Times of India），由印度總理莫迪今天主持的內閣會議，議程僅排入賠償法、中央GST、綜合GST和聯邦領土GST等4項GST相關法案，並在討論審議後批准，送交國會。

國會如果在本週通過上述GST法案，印度各省（直轄）市政府也將在省市議會討論審議省級GST法案，並予以通過。

全數省市議會都通過GST相關法案後，被視為印度近來最大的改革案就可以正式上路，讓印度成為世界上可觀的單一市場。

印度財政部經濟事務次長達斯（Shaktikanta Das）日前表示，中央與地方政府正在努力合作，讓商品與服務稅在7月1日實施，這將會是非常大的成就。

印度政府設立的GST委員會已完成GST的4層課稅結構，稅率分別為5%、12%、18%、28%，其中以基本日常用品課徵稅率最低，豪華轎車、香菸等奢侈品課徵稅率最高。1060320

(中央社)