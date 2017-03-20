龍千玉鞠躬道謝 兒子穩定復健中
台語歌手龍千玉今天舉辦新專輯「你不孤單」記者會，去年歷經許多風雨的她，先是向媒體報平安，「兒子現在穩定的復健中」，還兩次深深鞠躬感謝關心。
龍千玉今天以低馬尾髮型、黑皮衣褲裝造型，現身新專輯「你不孤單」記者會。龍千玉今天先是以兩個鞠躬向外界道謝，兒子車禍受傷，她感謝外界的關心，「兒子現在穩定的復健中」。
而藝人曹西平今天也驚喜現身送花，曹西平提到過去都喊龍千玉為「三嫂」，還為她抱屈說，當年龍千玉沒有提及結婚有小孩，是因為「那時不紅」，不會被報導。
人生經歷風雨轉折，龍千玉有感而發的說，「前半生給了工作、歌迷，除了歌唱外，覺得很多事都不到位」，認為除了工作外，僅能得到60分，甚至不及格，「但我不放棄，期許未來自己能在歌唱事業外，努力做好每一個角色」。
這次新專輯，龍千玉一人分飾兩角，以千玉與LINDA本尊、分身一起出現，新歌「你不孤單」的歌詞則是出自龍千玉的創作，第一次寫詞，龍千玉笑說沒有太多的包袱，就跟著感覺走。
詞意說的是對人生的體認，如歌詞「昨天是不是在作夢」靈感來自金剛經、「枕頭邊怎麼只剩我一人」則出自無常經，而為了改變，龍千玉說錄音過程十分曲折，錄音室配唱時間也破了入行30多年來的紀錄，每次進錄音室都要耗上12小時。1060320
(中央社)
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