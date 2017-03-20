台商泰國失蹤 外交部指示駐處協尋

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外交部表示，一名在泰國經商的謝姓男子，2月底失聯迄今，家屬向外交部尋求協助，外交部已指示駐泰國代表處通報協尋。

媒體報導，謝男在泰國失聯後，其兒子10日到派出所報案失蹤，5天後提供護照號碼等資料給外交部，但過了2天詢問外交部，卻只回應還在查詢謝男到底在哪個國家入境。

外交部表示，謝男家屬3月10日上午前來外交部，表示謝男長年在泰國經商，2月底失聯迄今，請求外交部協尋。由於家屬當時未提供詳細資料，也未說明謝男在泰國何處工作，外交部當時即建議家屬報案，並提供進一步資料，以便據以協尋。

外交部說，家屬於3月15日下午將報案單親交外交部，但因家屬無法確定謝男是否已出境及目的地為何，因此外交部3月17日函請警局協助提供謝男入出境資料；警方3月20日回覆，謝男於1月31日出境前往泰國曼谷。

外交部指出，現已指示駐泰國代表處向泰國方面通報協尋，至於謝男是否有從曼谷出境轉往其他國家，則非駐處所能掌握，需請家屬提供進一步訊息。1060320

(中央社)