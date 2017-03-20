黃國昌：政治協議強制公投 不可踢皮球

行政院今表示，會支持民進黨版兩岸協議監督條例，不推政院版。時代力量執行黨主席黃國昌表示，政治性協議要強制公投要在監督條例或公投法中處理，「不可能皮球踢來踢去」。

立法院內政委員會召委、國民黨籍立委曾銘宗排定於22、23日審查「兩岸協議監督條例」草案；行政院今舉行行政立法協調會報。行政院發言人徐國勇表示，會中達成共識，一致支持民進黨團版本；由於監督條例是國會要監督行政部門，因此行政院不會再提出政院版。

黃國昌表示，站在行政機關立場，會希望有審查密度比較低的監督條例，這件事是可以預期的，但是時代力量的立場，還是希望大家能遵循太陽花運動時，民間版所建立的幾個重要立法原則。

他說，這些重要的立法原則在民進黨版中，很多都沒有被落實，也是為什麼時代力量會提出對案最主要的理由，現在最重要的還是讓法案可以開始審議，立法過程中針對不同機制好好討論。

黃國昌表示，政治性協議必須強制交付公民投票這件事，是絕大多是台灣人民都支持的，只是有點困惑，不知道行政部門的立場到底是什麼？105年民進黨版監督條例沒有強制公投的條文，說要在公投法中處理，但上會期審公投法時，又說要回到兩岸協議監督條例處理。

他說，「他們到底希望放在公投法，還是兩岸協議監督條例處理？」，以時代力量立場來講，政治性協議要強制性公投，是2016年以前就確立好的立法原則，要放哪部法律裡時力沒有強烈堅持，但總要說清楚，「不可能皮球踢來踢去，最後沒處理這件事」。1060320

(中央社)