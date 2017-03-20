抓到豆腐鯊 老闆佛心放生

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新竹一間定置漁場今天下午收網時，竟意外發現一條豆腐鯊，趕緊向老闆通報喜訊，沒想到老闆卻淡定要求「放生」，該決定讓漁工們驚呼「少賺數十萬，老闆真是佛心來著」。

於新竹香山外海1.5海浬的明發定置漁場，漁工於今天下午2時30分許收網抓魚時，意外發現一條豆腐鯊，開心趕緊通報老闆「撈到寶了」。

漁場老闆鄭明發獲報後到場處理，要求漁工下水，先將豆腐鯊圍起來，並用繩索綁住尾巴，漁工原以為要準備拖回魚港，但老闆卻指揮大家將豆腐鯊拖往外海，耗時2個多小時到了香山外海4.5浬、水深40多公尺深的海域放生。

鄭明發表示，該條豆腐鯊約重達1.5噸，疑因追逐魚群誤闖定置網內，無法游出網，由於是保育類動物，他堅持要漁工們一起合力將其拖至外海放生。

鄭明發說，豆腐鯊很好捕撈，也有人稱牠為「大憨鯊」，因肉質好吃，常成了桌上美食，於是數量逐年減少，目前已成保育類鯊魚。

鄭明發指出，近2年他已在定置網漁場抓過2條，但全部都放生，若依市價販賣，一條約有50萬價值。

鄭明發強調，即便遇上這種「好康」，仍堅持交待漁工放生，為避免牠又誤闖其他漁場，於是選擇拖到外海進行放生，為生態保育盡一份心力。1060320

(中央社)