抓到豆腐鯊 老闆佛心放生
新竹一間定置漁場今天下午收網時，竟意外發現一條豆腐鯊，趕緊向老闆通報喜訊，沒想到老闆卻淡定要求「放生」，該決定讓漁工們驚呼「少賺數十萬，老闆真是佛心來著」。
於新竹香山外海1.5海浬的明發定置漁場，漁工於今天下午2時30分許收網抓魚時，意外發現一條豆腐鯊，開心趕緊通報老闆「撈到寶了」。
漁場老闆鄭明發獲報後到場處理，要求漁工下水，先將豆腐鯊圍起來，並用繩索綁住尾巴，漁工原以為要準備拖回魚港，但老闆卻指揮大家將豆腐鯊拖往外海，耗時2個多小時到了香山外海4.5浬、水深40多公尺深的海域放生。
鄭明發表示，該條豆腐鯊約重達1.5噸，疑因追逐魚群誤闖定置網內，無法游出網，由於是保育類動物，他堅持要漁工們一起合力將其拖至外海放生。
鄭明發說，豆腐鯊很好捕撈，也有人稱牠為「大憨鯊」，因肉質好吃，常成了桌上美食，於是數量逐年減少，目前已成保育類鯊魚。
鄭明發指出，近2年他已在定置網漁場抓過2條，但全部都放生，若依市價販賣，一條約有50萬價值。
鄭明發強調，即便遇上這種「好康」，仍堅持交待漁工放生，為避免牠又誤闖其他漁場，於是選擇拖到外海進行放生，為生態保育盡一份心力。1060320
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。