朝鮮局勢 王毅：和平還有望就不應放棄
針對朝鮮半島升溫局勢，中國大陸外交部長王毅今天重申中國大陸所提出的「雙暫停」倡議。他表示，「對話只要還有可能，就應當抓住；和平只要還有希望，就不應放棄」。
根據中國大陸外交部官網，大陸外交部長王毅20日出席中國發展高層論壇年會時表示，朝鮮半島局勢最近再度升溫激化，面前有兩種前景，一種是任由對抗持續升級，最終走向衝突甚至戰亂；一種是各方都冷靜下來，共同把半島核問題拉回到政治外交解決軌道。
他說，哪種前景利大於弊，哪條路徑切實可行，相信不難做出明智的選擇。「對話只要還有可能，就應當抓住；和平只要還有希望，就不應放棄」。
王毅表示，面對新形勢，中國大陸又再次提出解決方案，同時推進實現半島無核化與建立半島和平機制的「雙軌並行」思路，以及透過北韓暫停核彈活動、美韓暫停大規模軍演，為啟動「雙軌並行」邁出第一步的「雙暫停」倡議。1060320
(中央社)
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