與海珊幾乎同名 印度青年求職屢遭拒
一名印度海事工程師海山（Saddam Hussain）因為姓名與伊拉克前總統海珊（Saddam Hussein）只差一個字母，求職40多次都遭人拒絕，最近下定決心改名。
伊拉克前總統海珊已遭絞刑十多年，但還是影響到一名印度青年。
「印度斯坦」（Hindustan Times）報導，24歲的海山，名字是出生時由爺爺命名的，希望他如名字一樣成為一個「積極向上」的人，但沒想到因此招來許多麻煩。
海山2014年從坦米爾那都省一所大學畢業後，同學陸續找到工作，但身為同一年畢業生中的第2名，海山求職40多次，卻都遭到拒絕。
海山說，「人們害怕雇用我。」雖然求職最初的6個月，他不清楚為何老是求職遭拒，經過他向某家企業人力資源部詢問後，才知道是名字與伊拉克海珊幾乎相同的原因。
告訴他的人力資源部說，公司曾因一個雇員的名字與恐怖分子相同，而遭遇營運上的麻煩，往後對這方面都特別小心。
一名在新德里的人力招聘顧問說，連寶萊塢大明星沙魯克汗（Shah Rukh Khan）都曾在機場遭遇海關人員懷疑而檢查、刁難，更何況名字與伊拉克前總統海珊幾乎一樣的人。
海山決定把名字改為沙吉德（Sajid），包括護照、身分證、駕照全部更改。但海山的夢魘並未遠離，因為當求職的公司要他的大學畢業文憑時，他的大學卻拒絕為他重新發一張更改姓名後的畢業證書。
即使海珊向印度中等教育中央委員會（Central Board of Secondary Education，CBSE）提出改名要求，也未獲回應。
現在，海山只好向加爾克漢德省（Jharkhand）高等法院提出訴願，要求高院下令CBSE同意海山改名，高院預定5月5日開庭審理。1060320
(中央社)
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