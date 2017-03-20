謝男1月入境泰國 待移民局清查

一名謝姓男子在今年1月入境泰國，不料其家人日前通報在海外失聯並向相關單位通報，中華民國駐泰國代表處獲報後，已經向泰國移民警察局查詢其行蹤，待泰方回覆。

根據中華民國駐泰國代表處清查資料顯示，這名謝姓男子是在1月31日搭乘長榮班機入境曼谷蘇凡納布國際機場，但入境後行蹤不明，必須要向泰國移民警察局查詢其是否已經出境，目前待泰國方面回覆。

根據其家人的通報，平時謝男和家人都有聯繫，直到日前才中斷訊息，目前究竟在什麼國家失聯，仍待泰國移民警察局的出境資料清查結果才能確認行蹤，再採取下一步的行動。1060320

(中央社)