星光一班爆紅卻後續乏力　潘裕文正向思考

溫貞菱（左）為潘裕文記者會站台。（闊思音樂提供）

潘裕文（左）與溫貞菱合作拍攝MV。（闊思音樂提供）

潘裕文去年底抱持著「歌壇生涯最後一場演出」的決心辦個唱，當年風光無比的星光一班，隨節目爆紅卻後續乏力，他20日在新專輯《九年》記者會上，坦言「星光幫」三個字至今仍讓外界有「很辛苦」的印象，但他正向思考：「我還年輕能投資自己，做想做的音樂，已經非常幸福了。」

他出道至今９年，有感一般大眾總覺得好像做什麼事都要達到10年才能証明自己堅持很久、很經典：「難道那些堅持了９年的人，只因差了一年就比較容易被忽略嗎？」新歌訴說自己歌唱事業堅持９年，一路走來不易，希望用歌聲讓大家聽到自己的堅持。

記者會邀曾獲金鐘女配角的溫貞菱站台，單身2年的他，還在鏡頭前公開徵女友，希望對方獨立、有想法，最好年紀比自己大，透露想婚念頭；32歲的他表示自己個性瘋狂，遇到喜歡對象可能「閃婚」，但認為自己在戀愛中是「控制狂」，不喜歡女友穿高跟鞋、介意對方化妝等，對感情很偏執。

(中時)