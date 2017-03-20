霧霾橫行 陝西一罐空氣賣81元

一罐空氣值多少錢？對於大多數人來說，這可能是一個無厘頭的問題。然而，在陝西省街頭，這個答案是——18元人民幣，約81元新台幣。

紅星新聞網報導，在西安兩家土特產展銷中心的貨架上，出現一種特殊的商品：空氣。這些空氣被灌裝起來，每罐750ml，市場售價18元。

這些罐裝空氣是由陝西省寧東林業局出品。面對民眾的質疑，陝西寧東林業局產業發展科科長郭林文說，這是一款旅遊紀念品，是森林公園的土特產。以前西安霧霾嚴重，好多人來森林公園吸氧，因此就想可以賣空氣。

(旺報)