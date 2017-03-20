英國通知歐盟 29日啟動脫歐程序

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英國首相梅伊（Theresa May）的發言人今天表示，英國已知會歐洲聯盟，將於3月29日啟動里斯本條約第50條規定，展開脫離歐盟程序。雙方今後兩年將為此進行複雜的談判。

發言人說，英國駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）「今晨知會歐盟，英國將在3月29日啟動第50條。」

英國上下議院13日晚間通過脫歐法案，英國國會下議院議長貝爾考（John Bercow）16日宣布，女王已經御准立法。

梅伊發函通知歐盟後，歐盟將有48小時時間提交談判草案，但雙方尚須確定策略，談判預計要數月後才會真正展開。

脫歐談判預料將長達2年，將是二次大戰以來，英國最複雜的談判。1060320

(中央社)