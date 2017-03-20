啟英高中「鏖戰」 全國學生舞蹈賽特優

學生以鏖戰舞作，展現刺客夜襲身段。（楊明峰攝）

學生以鏖戰舞作，展現學藝3年結晶。（楊明峰攝）

學生下戲後撇除殺氣，展現可愛柔美一面。（楊明峰攝）

桃園市中壢區啟英高中學生本月參加全國學生舞蹈比賽，以古典舞「鏖戰」，詮釋刺客夜襲爭戰的故事，獲得高中職B團體丙組特優，另2組學生則以「賽德克—印記」、「大姑娘美」分別獲得該賽民俗舞丙組、民俗舞乙組優等。

(中時)