抓寶症候群再現 伸展運動舒緩痠痛
「Pokemon GO」精靈寶可夢二代登場後，再度掀起一股抓寶風潮。沉寂多時的玩家又開始復出，只見男女老少不時群聚，低頭緊盯著手機螢幕，手指不斷往上滑動抓寶。衛福部玉里醫院提醒民眾，別輕忽這些不經意的小動作，這些反覆動作可能引發身體數種傷害，建議「寶可夢訓練師」應有適度休息。
玉里醫院近來就出現不少抓寶症候群患者，醫師指出，有些玩家平時極少運動，為了抓寶，一次走好幾公里都不休息，結果膝關節過度使用引起關節炎，或是造成足底筋膜炎、腳扭傷的狀況發生。足踝扭傷依受傷程度可分為韌帶拉傷、肌肉拉傷，重則產生撕裂性骨折。
神經內科醫師建議玩家應穿著適當的包鞋，以預防足踝扭傷。
此外，玩家在捕捉精靈、打道館和孵蛋時，因為頸部反覆低頭抬頭，呈現低頭和駝背的姿勢，容易導致頸椎軟骨磨損，進而壓迫頸部神經。患者除了感到肩頸痠痛，還可能頭痛，伴有上肢麻痺、無力及肌反射變弱等。
玉里醫院表示，想要成為健康的寶可夢大師者，每玩1小時應休息10分鐘，休息時可做一些伸展健康操，放鬆頸部、肩部和手部的肌肉。伸展操主要是「反向動作」，也就是和抓寶動作完全反方向的動作，例如抓寶時低頭，抓完寶就將頭往後抬仰；抓寶時雙手前傾、駝背，抓寶後就把雙手及手掌向外翻轉，身體往後伸展。若發現健康操仍無法排除疼痛症狀，一定要盡速就醫接受治療，以免拖越久越嚴重。
(中時)
關鍵字：Pokemon GO、玉里醫院、伸展、扭傷
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