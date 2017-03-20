國中教育會考 台北區2.3萬人報名
106年國中教育會考自3月16日至18日辦理報名作業，台北考區106年試務會主辦學校西松高中校長羅美娥表示，今年度國中應屆畢業生集體報名總人數為23923人，非應屆畢業個別報名考生331人；其中需要特教服務考生有334位，將會依據特教委員會查結果，安排考場，給予最完善的協助。
西松高中表示，報名作業完成後，應屆畢業生的准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由試務會於4月14日起寄發。試務會提醒各考生，應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤須更正，集體報名的考生應於4月17日下午5時前向就讀國中提出申請更正，個別報名的考生應於4月18日下午5時前向考區試務主辦學校西松高中提出申請更正。
西松高中提醒考生，106年國中教育會考考試日期為106年5月20、21日兩天，第一天考社會、數學、國文及寫作測驗4科，第二天考自然、英語2科，英語包含英語閱讀及英語聽力。除了寫作測驗只考1篇作文、英語聽力為3選1的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。更多會考相關訊息，請詳見臺北考區106年國中教育會考簡章。
(中時)
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