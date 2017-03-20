綠盼前瞻性基礎建設8月啟動 藍：不急

我要評比

民進黨團書記長李俊俋今天表示，前瞻性基礎建設計畫特別條例草案力拚5月底三讀，接著審特別預算，期盼8月開始啟動。國民黨團呼籲不要那麼急。

李俊俋晚間受訪表示，行政立法院協調會報討論前瞻性基礎建設計畫特別條例草案，行政院週四（23日）院會將通過特別條例草案，24日送至立法院，28日下週二程序委員會排案，31日下週五院會交付委員會審查，預計5月底前完成三讀。

他進一步說，特別條例草案完成三讀後，接著審查特別預算案，延會或召開臨時會處理，將聽取黨團各方意見，如果法案與預算案審查順利，希望8月開始啟動，這攸關地方公共建設與發展的計畫，速度愈快愈好。

中國國民黨立法院黨團首席副書記長林為洲說，行政院不要那麼急，先組成一個委員會，邀請經濟相關的專家學者，評估這個計畫的得失利弊讓國人了解，不要急著要審查通過，畢竟編的預算數字不小，他擔心變成一個錢坑或是綁樁。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，前瞻性基礎建設案朝野應充分討論，每個新政府上台後都會提重大基礎建設，如前總統馬英九提愛台12項建設，但應考量國家財政的均衡性，財政規劃、優先順序、國家負債比例等朝野應充分討論。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，因為金額龐大、涵蓋範圍廣，從監督的角度來看，不需要太急，當然大家都希望經濟發展，新政府要推動經濟建設，時代力量全力支持，但仍要審慎檢視、監督。1060320

(中央社)