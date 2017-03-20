高價自費診所誕生 初診要1.2萬

前台大醫院長李源德號召國內多名名醫籌設醫者診所，全自費，不看健保，初診至少新台幣1.2萬元。醫改會表示，民眾就醫應該避免「名醫才好」的迷思。

醫者診所延攬多名權威教授，包含專長心血管疾病的台大醫院前院長李源德、專長神經學的台大醫學院兼任教授張楊全、血液疾病的陳耀昌、免疫風濕疾病的余家利、泌尿醫學的三總教授陳宏一、國內肺癌權威彭瑞鵬、整形權威林靜芸等人。

醫者診所院長劉人鳳晚間受訪時表示，初診費用1.2萬元是包含1000元掛號費、3000元教授診察費、另有不同科別的初診前檢查，如抽血、超音波、心電圖及X光費用，合計約1.2萬元。

至於外界質疑，5星級的自費診所恐有醫療M型化之虞；劉人鳳說，醫者診所是建構一個平台，評估社會有此需求，有些民眾希望醫師可以花較多時間看診，有隱私的看診環境，這跟醫療M型化並沒有相關，且健保其實已提供很好的醫療環境。

台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光受訪時表示，對醫療市場發展出高階診所持平看待，只要他們的收費有受核定，不會造成太大的問題，這是市場的選擇。

不過，朱顯光說，民眾應有清楚認知，醫療並不是「廟大和尚大就是好」，並不是花高價才能得到好的醫療品質。「厝邊」的好醫師長期接觸、比較清楚患者狀況，且可近性更高，不可能一直花大錢、等名醫看診。1060320

(中央社)