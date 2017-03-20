萬件文物出水 證實張獻忠江口沉銀傳說

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中國大陸四川彭山江口沉銀遺址水下所發掘的文物超過萬件，包括西王賞功金幣、銀幣、大順通寶銅幣、鐵劍、鐵矛、金銀首飾等，證實張獻忠「江口沉銀」傳說。

據史料記載，張獻忠與李自成是明末民變領袖。張獻忠主要割據於四川，曾建立大西政權，但在四川屠殺人數眾多，後兵敗被清軍所殺。

中新社今天報導，張獻忠1644年率部攻破成都，建立大西國政權。1646年張獻忠順岷江南下轉移財物，遭明朝參將楊展伏擊，戰敗船沉，大量財物沉於江底。

10年來，岷江彭山江口段河道不斷有銀錠等文物出水，為破解歷史之謎提供線索。

四川省、眉山市、彭山區相關部門自2015年底至今，先後展開「江口沉銀遺址」研討。2016年4月，國家文物局批准對「彭山江口沉銀遺址」進行考古發掘。

這項考古工作於1月5日啟動，截至3月15日已挖掘面積1萬餘平方公尺，共出水文物1萬餘件。

四川省文物考古研究院水下考古中心主任劉志岩說：「豐富的出水文物猶如打開一部瞭解明代歷史的百科全書，將推動明代歷史，尤其是四川明清史和移民史的研究。」1060320

(中央社)