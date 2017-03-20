萬件文物出水 證實張獻忠江口沉銀傳說
中國大陸四川彭山江口沉銀遺址水下所發掘的文物超過萬件，包括西王賞功金幣、銀幣、大順通寶銅幣、鐵劍、鐵矛、金銀首飾等，證實張獻忠「江口沉銀」傳說。
據史料記載，張獻忠與李自成是明末民變領袖。張獻忠主要割據於四川，曾建立大西政權，但在四川屠殺人數眾多，後兵敗被清軍所殺。
中新社今天報導，張獻忠1644年率部攻破成都，建立大西國政權。1646年張獻忠順岷江南下轉移財物，遭明朝參將楊展伏擊，戰敗船沉，大量財物沉於江底。
10年來，岷江彭山江口段河道不斷有銀錠等文物出水，為破解歷史之謎提供線索。
四川省、眉山市、彭山區相關部門自2015年底至今，先後展開「江口沉銀遺址」研討。2016年4月，國家文物局批准對「彭山江口沉銀遺址」進行考古發掘。
這項考古工作於1月5日啟動，截至3月15日已挖掘面積1萬餘平方公尺，共出水文物1萬餘件。
四川省文物考古研究院水下考古中心主任劉志岩說：「豐富的出水文物猶如打開一部瞭解明代歷史的百科全書，將推動明代歷史，尤其是四川明清史和移民史的研究。」1060320
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。