孫文學校邀談評價 馬辦：司馬昭之心

孫文學校邀前總統馬英九出席「國民黨領導人的歷史評價（四）：馬英九」論壇。馬英九辦公室發言人徐巧芯今晚表示，對於只針對馬英九一個人非善意的邀請，司馬昭之心路人皆知。

孫文學校23日將在中國國民黨中央黨部舉辦「孫文要聽」系列之「國民黨領導人的歷史評價（四）：馬英九」論壇，主講人為台灣大學政治學系榮譽教授張麟徵。

孫文學校今天傍晚將邀請函寄達馬英九辦公室，邀馬英九出席並擔任與談人。

徐巧芯晚間表示，在過去選舉中，國民黨曾經跌倒過，也靠大家同心協力爬起來。如今再度跌倒，大家更要團結一致，重整腳步，這才是當前首要之務。

徐巧芯說，此時此刻，對於只針對馬英九一個人非善意的邀請，司馬昭之心路人皆知，「我們不予回應」。1060320

(中央社)