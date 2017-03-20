李麗華享壽93歲 從影40年拍百部片

2015年曾獲得金馬獎終身成就獎的資深藝人李麗華，今天驚傳過世，享壽93歲，文化部今天也證實這個消息，她從影40年，拍攝超過120部電影，還先後奪下兩屆金馬影后。

2015年還坐著輪椅出席金馬獎典禮、領取終身成就獎的資深演員李麗華，這是她最後一次在台灣公開曝光。當時她因長途飛行身體勞累，坐在輪椅上由助理推著上台，她也始終保持優雅微笑。

當時金馬執委會特別請曾和李麗華合演電影「秦香蓮」的成龍獻獎，在片中成龍飾演李麗華的兒子，頒獎時成龍在台上緊握李麗華的手，全場更起立鼓掌，場面動容。

李麗華出生梨園世家，父母都是京劇名角，她外型美豔，也反串過小生，戲路寬廣。1940年以處女作「三笑」跨入影壇，一舉成名，當時年僅16歲，從影將近40年，橫跨中港台影史多個重要階段，她拍攝超過120部電影，甚至進軍好萊塢擔綱主演，堪稱華語女星第一人，也讓她贏得「影壇長青樹」、「天王巨星」等封號。

她曾以「故都春夢」、「揚子江風雲」先後奪下第3屆、第7屆金馬影后。李麗華參與演出的電影還包括「新紅樓夢」和「海棠紅」和「楊貴妃」等，除了電影之外，李麗華還能歌善舞，唱做俱佳。

1962年李麗華主演由導演李翰祥導的「楊貴妃」，在坎城影展獲評委會大獎，成為首部在坎城影展獲獎的華語片，李麗華也隨邵逸夫征戰坎城，成為第一位踏上國際紅毯的華人電影明星。1060320

(中央社)