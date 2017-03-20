救非洲水資源 文心學童捐款建水井
台中市文心國小師生以行動響應台灣世界展望會「萬名小學童．創造水奇蹟」活動，全校中高年級共28個班級在班上設置回收寶特瓶，鼓勵同學投入小零錢幫助遠方無乾淨水用的同齡學童，號召學童愛心，校長陳怡婷與家長會長魏維義率先響應捐款，投入非洲國家鑿井、建水井的計畫。
陳怡婷表示，老師們利用回收的600CC寶特瓶自製水資源募款箱，另一瓶5000CC寶特瓶則裝著台灣人平時使用的乾凈水。鼓勵孩子們平日存下小零錢，落實節省水資源，投入非洲水資源計畫，幫助更多和自己同齡的非洲小朋友獲得乾淨的飲水。
4年9班師生在短短2周內募集5237元；學童徐右祐說，喝水對我們來說是一件很簡單的事，但對於乾旱的非洲國家小朋友卻因不乾淨水失去生命，希望捐的錢可以幫助他們改善用水環境，跟我們一樣有乾淨的水可以喝。
陳怡婷另指出，近來各地旱情頻傳，學校為了讓學生更加珍惜水資源，除倡導水資源的重要性及呼籲大眾珍惜水源外，全校師生以實際行動為缺水兒童投入水資源行動，將小小愛心傳到乾涸的非洲。
(中時)
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