河北男子上網賣紅薯苗 月營業額破百萬人幣

河北邢台經濟開發區東大樹村村民24歲男子尚建龍在網路上賣紅薯苗，營業額曾做到一個月上百萬元人民幣，令人嘖嘖稱奇。

中新網20日報導，尚建龍培育的紅薯苗包括澱粉型、鮮食型、烤食型、保健型等十餘個品種，生意相當好。

尚建龍小學畢業後跟著同鄉前往山西、河南等地打工，增長了見識、眼界。2008年，他回到祝村鎮開始跟著岳父張永崗種植紅薯苗。2012年，他和岳父一起成立了種植紅薯的專業合作社，並建立網站「紅薯網」銷售，近年來受到各省市民眾的歡迎，紛紛下單。

(旺報)