新加坡籍4男性侵台女大生 法官裁定續押

新加坡籍劉Ｏ城曾經在台灣南部大學當交換學生，與另外3名同學都坦承與女大生發生關係，但否認乘女子酒醉佔便宜。（李文正攝）

涉嫌乘女大生酒後無法抗拒之際，3名星籍來台旅遊的年輕人與女大生發生性關係，遭檢方依乘機性交罪起訴。（圖／資料照片）

4名新加坡男子來台觀光，離境前一天找來2名女大學生同歡，乘女大生酒後不知抗拒之際，3人輪姦1人，被害台女孩以英文告訴其中1人「我讓你們性侵，但別傷害我朋友」，士林地方法院以3名新加坡人在台都沒有固定住所，以有逃亡之虞，裁定繼續羈押但解除禁見。

新加坡男子劉O城曾就讀台灣南部的大學，認識被害女子後，去年12月11日晚上11時在租屋處喝啤酒，直到隔天凌晨2、3點，2女都已經爛醉如泥，無法抗拒，分別被抬到1樓、2樓的臥房床鋪性侵，其中一人還被3人輪流性侵5次。

劉男等人否認乘機性交，雙方你情我願，至於事後傳訊息給新加坡家人認錯，3人都說遭到女大生質問，逼不得已才會傳訊息，留下不利他們的證據。

法官從下午2點開始分開訊問，晚間7點多以涉犯重罪、有逃亡之虞，裁定繼續羈押解除禁見。

(中時)