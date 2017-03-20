監委到竹縣 民代陳情垃圾無處去
監察委員方萬富、江明蒼今天至新竹縣尖石鄉巡查，實地走訪鳥嘴部落和派出所，了解原民地區觀光、警政狀況，同時接受民眾陳情，縣議員周江杰、五豐里長邱文郎也為了竹東垃圾累積達3千噸以上，向監委陳情。
周江杰表示，竹東鎮堆置垃圾地點為水質水源保護區，如今因垃圾問題，堆置量達3千噸以上，若雨季到，垃圾恐會順著溪流排入頭前溪，影響新竹地區民生用水安危。
環保局副局長羅仕臣則回應，在保護區暫時堆置垃圾，是萬不得已的選擇，限制竹東鎮清運36噸，也是期望能減量、回收，目前以每周4天大型車輛載運60噸為目標，將逐步減少堆置垃圾量，另外也向外縣市協調，盼能協助清運，降低堆置量，方萬富也督促縣府盡速處理，以降低民眾憂慮。
方萬富、江明蒼先後至尖石鄉原住民文物館、橫山分局尖石分駐所、鳥嘴部落實地巡查，交旅處長李銷桂、警察局長溫枝發也分別就原鄉觀光、部落警政及科技見警部分簡報，縣長邱鏡淳及原民處長曾效忠、綜發處長陳冠義也陪同，讓監委了解縣府在推動原先觀光、智慧城市與警政即時監控的系統使用狀況。
(中時)
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