嘉義版白宮廣場？「民主廣場」5月底完工
嘉義版白宮廣場？嘉義縣政府去年5月計畫將縣府前方的廣場改造為「民主廣場」，曾引來部分議員反對、質疑，但縣府仍依計畫執行，今天在縣府前的廣場進行封閉、施工；有議員直批亂花錢，縣府則表示，錢絕對花在刀口上，完工後將有如白宮廣場。
位在嘉義縣府、嘉義縣議會前祥和一路與縣道168線之間有兩塊大草坪，兩塊草坪中間則是太子大道及擺放旗杆座、裝置藝術等，今天剛進行封閉、施工。
縣議員詹琬蓁認為，花千萬元做一片草坪，根本是浪費錢，她說，縣府常喊財政困難，卻老是亂花錢，且未來要到縣府洽公的民眾必須從附近的太保二路及朴子三路轉進，民眾怨聲連連，建議政府多傾聽民意，把錢花在刀口上。
縣府綜合規劃處長李明岳表示，「民主廣場」總興建經費雖然要1000萬元，但中央補助700萬元，縣府只配合300多萬元。他強調，錢絕對花在刀口上，該計畫就是鼓勵建造綠地，並以「減法設計」，除去使用率低的設施，預定5月底完工後，將有如白宮廣場。
(中時)
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