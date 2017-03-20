與國際教育接軌 華盛頓中學9成生錄取百大名校
高中畢業生赴海外留學逐年增加，台中市華盛頓中學今年登上全球百大名校的學生佔了外語課程總人數的九成，5位同學獲得優先錄取，將前往美國加州大學聖地牙哥分校、加州大學爾灣分校、華盛頓大學，以及波士頓大學、普渡大學、賓州州立大學等就讀。
「養成國際觀很重要！」申請美國華盛頓大學的高三學生許恩沛表示，自己從小在上海、新加坡、台灣等地求學，在多個國家的語言文化衝擊下，初期很難接受，後來透過漫畫、課外閱讀藉由興趣提升語言學習的動力，她認為地理、數學、音樂，都可融入國際觀，並獲得加拿大英屬哥倫比亞大學獎學金。
「找出亮點，離成功不遠！」錄取多間世界名校的高三學生會長廖淑媛開心分享，在甄選的過程中，學科成績表現並不是最突出，但學習的熱情及生命體驗卻是申請名校獲得好成績的主要關鍵，她寫了4篇生命故事，正向表述自我的能力，獲得多間知名大學青睞及3所學校共430萬元獎學金。
「約九成的學生進入世界百大名校就讀，六成學生錄取高額獎學金。」華盛頓中學升學輔導副主任林佳佳指出，華盛頓中學外語課程實施12年，從國一至高三，外語部學生6年一貫課程依照美國共同課綱（Common Standard）為準則授課，除落實國際教育所培養的能力，讓學生更快適應海外學習環境。
為培育國內航空機師人才，錄取澳洲南十字星大學商學暨航空學系的2位學生將通過大學入學審核及在香港當地的飛行體檢。學生李沁恩說，從小嚮往翱翔天際，希望有一天成為飛航機師，如願實現夢想，相當開心！
(中時)
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