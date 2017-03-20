里長伯拍賣網幫徵婚 好友直呼感謝

北市大同區朝陽里46歲鄰長蔡明良遲遲沒有好姻緣，里長伯林定賢乾脆在拍賣網站上幫徵婚，蔡明良表示，真的很感謝。

林定賢19日在拍賣網站上幫蔡明良徵婚，條件是年齡50歲以下、高矮胖瘦不拘、外籍有身分證、離過婚有小孩的也可以，只要蔡明良與女方順利結婚，他就會致贈8萬元介紹金，或任選一台全新的125cc機車。

林定賢同時把這則「徵婚啟事」貼到自己line的動態上，並歡迎line好友轉貼、分享，就是希望看到好友找到理想對象。林定賢說，蔡明良外表比較老成，有少年白，加上個性「古意」、老實，較沒有女孩子青睞。

蔡明良表示，上一段感情已是5、6年前，這幾年有陸續認識新的對象，也有過喜歡的人，但個性太內向，不敢追求，他自己也說，「我口才不好，比較不會去哄女孩子開心。」雖然希望早日成家，卻苦無機會。

蔡明良從小與林定賢一起長大，認識40幾年，對於老友熱心幫忙徵婚，直說感謝，「真的非常感謝他，太感謝他來幫忙我。」1060320

(中央社)