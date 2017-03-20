資金由債轉股 美股吸金動能最強勁

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新興市場投資組合基金研究機構（EPFR）統計，美股基金獲今年來最大資金流入，美高收債遭遇兩年半來最大資金流出。

富蘭克林投顧指出，美國2月就業數據亮眼強化經濟前景信心，聯準會利率會議如期升息1碼，且態度較市場預期鴿派，加速升息疑慮降溫帶動資金回流股票市場。

依據研究機構EPFR統計，3月9日至15日，股票型基金總計獲資金流入145億美元、連11週淨流入，其中美股基金獲資金淨流入98.23億美元、連5週淨流入，且為今年以來最大單週淨流入。

同一期間，日本股票型基金獲資金流入12.31億美元，但歐洲股票型、整體新興市場股票型基金分別遭6.44億美元與9.87億美元資金淨流出。1060320

(中央社)