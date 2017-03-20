李麗華 華裔女星好萊塢任女主角第一人
素有「影壇長青樹」、「天王巨星」美名的傳奇演員李麗華逝世，享壽93歲。李麗華享譽華人電影圈，還是首位躋身好萊塢擔任女主角的華裔女星。
李麗華演藝成就耀眼，先後於1965年和1969年憑著「故都春夢」和「揚子江風雲」的精湛演出，兩度榮獲金馬獎最佳女主角獎，並在2015至2016年，先後獲頒第52屆金馬獎的終身成就獎與第35屆香港電影金像獎的終身成就獎。
1924年生的李麗華出身梨園世家，16歲踏足影壇以處女作「三笑」踏入影壇，一舉成名。從影近40年，拍攝超過120部電影，甚至進軍好萊塢擔綱主演女主角，堪稱華裔女星第一人，也讓她贏得「影壇長青樹」、「天王巨星」等封號。
李麗華除演技精湛，也獨具慧眼，曾力薦李翰祥執導「雪裡紅」並擔綱女主角，影片成功讓邵氏公司決定網羅李翰祥，開啟日後華語影壇新頁。
李翰祥為李麗華打造史詩鉅片「楊貴妃」和「武則天」，「楊貴妃」是首部在法國坎城影展獲獎的華語片；「武則天」則由李麗華親征坎城，成為率先在國際舞台發光的明星。
李麗華廣為人知的作品有「假鳳虛凰」、「小鳳仙」等；與導演胡金銓合作的「迎春閣之風波」，李麗華扮演老闆娘「萬人迷」更是日後「新龍門客棧」張曼玉所飾「金鑲玉」靈感原型。1050320
(中央社)
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