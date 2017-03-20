桃園農博會將試營運 鄭文燦插秧孕育圖像

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鄭文燦（中）下田插秧。（楊明峰攝）

學生一起下田農作。（楊明峰攝）

桃園農博設有光電埤塘。（楊明峰攝）

桃園農業博覽會今年4月22日起至5月14日試營運，桃園市長鄭文燦選在20日春分時，領農友、學生在活動場地下田插秧，以白、黃、紫、綠等4色秧苗，構築設計師蕭青陽所設計的視覺意象，1個月多後待秧苗長大後，將成為一幅繽紛迎賓圖案。

(中時)