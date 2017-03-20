麥卡托投影法失真 波士頓公校推新地圖

美國波士頓公立學校本週引進新的標準世界地圖，有些學生看見新舊地圖的差異，驚訝得合不攏嘴。一瞬間，他們的世界觀就此改變。

英國「衛報」（Guardian）報導，在新的地圖中，美國變小、歐洲也縮水、非洲和南美洲變得較狹長，但面積比往常大得多。

在這個「假新聞」和「另類事實」充斥的年代，波士頓市政當局對新地圖將比傳統地圖更能反映地理真相充滿信心，也希望能為全美甚至世界各國學校豎立典範。

近500年來，無所不在的世界地圖一直以麥卡托投影法呈現。

法蘭德斯出身的著名地圖學家麥卡托（Gerardus Mercator）1569年繪製出這張地圖，他在上頭畫出直線，主要是為了協助人們沿著殖民貿易路線航行，因而誇大了北半球面積，使得北美和歐洲面積比南美洲和非洲大，並將西歐放置於地圖中央。

麥卡托投影法影響了各洲和各國地理位置呈現。舉例來說，南美洲在地圖上看起來和歐洲差不多大，但事實上，南美洲面積是歐洲的近兩倍大，而在地圖上看起來與非洲幾乎一樣大的格陵蘭，實際面積約為非洲的1/14，阿拉斯加看起來也比墨西哥大，德國在地圖中心位置而非北方，是因為麥卡托改變了赤道的位置。

波士頓公立學3天前開始引進較鮮為人知的彼德斯投影法，使得美國、英國和歐洲其他地區在地圖上的面積瞬間縮水。教師把新舊兩幅地圖擺在一起，讓學生作比較。

歷史社會科主任史考特（Natacha Scott）說：「看著學生們的反應相當有趣，他們驚呼『哇！』、『不會吧，這是真的嗎？你們看非洲，它變大了』。」

她還說：「有些學生的反應相當逗趣，但看著他們質疑自認為已知的事情，非常有趣。」（譯者：中央社劉文瑜）1060320

(中央社)