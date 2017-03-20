啦啦隊友回母校拍婚紗 多了他更搶鏡

亞太創意技術學院啦啦隊成軍多年獲獎無數，更促成一對佳偶。當年的隊長徐立翰、副隊長曾云薔愛情修成正果，今天回到母校拍婚紗，鏡頭中多一個「他」卻讓兩人笑得更有愛。

同為80年次的徐立翰、曾云薔，就讀亞太創意技術學院期間原本是學姊、學弟關係，因參加啦啦隊校隊而相識結緣，當時兩人原本各自有男女朋友，女方也沒把「臭學弟」看在眼裡，但隨著長時間相處，反而成了好朋友，女方畢業那年，彼此才發現「原來真愛就在身邊」。

兩人擦出愛的火花，去年即有意在今年結婚，但計畫趕不上變化，愛的結晶先來報到，寶貝兒子「翰寶」在今年初誕生，雙方決定今年6月完婚。

小倆口決定拍一個特別的婚紗作為紀念，今天回到母校亞太技術學院取景拍照，包括校內圖資大樓長廊、親民湖畔以及最懷念的啦啦隊運動練習場都入鏡。

新娘曾云薔2009年以體保生入學，曾任啦啦隊副隊長，在隊期間多次代表學校參加國內、外比賽屢獲佳績，曾獲2012世界大學錦標賽銅牌、2013全國菁英盃啦啦隊錦標賽技巧大專甲組冠軍、2013全國啦啦隊錦標賽技巧公開混合組亞軍等；新郎徐立翰2010年同樣以體保生進入亞太就讀，擔任啦啦隊長1年，曾獲2013全國菁英盃啦啦隊錦標賽技巧大專甲組冠軍、2014亞洲啦啦隊公開賽團體大專組冠軍，戰績亦輝煌。

曾云薔指出，在拍攝過程中，以往在運動場奔跑、翻滾、跳躍的畫面湧上心頭，兩人歷經一起揮汗練習、代表學校參賽拿到不錯的成績，「這裏充滿著共同的回憶」，回母校拍婚紗顯得意義非凡。

今天婚紗照中，除了男女主角外，徐立翰的母親、爺爺也陪同到場，小寶寶更是甜蜜入鏡。其中一張由新郎新娘趴在運動場軟墊上，中間多了一位超萌「小翰寶」，一家人幸福洋溢，笑得更有愛。

當友情變成愛情，兩人不改對「啦啦隊」的熱愛，交往期間拍下的景點打卡照，總會出現啦啦隊技巧姿勢，女方單腳站立，由男方以雙手高高向上托舉，充滿自信活力。

他們也大方分享多張孕期拍攝的紀念照，兩人身著啦啦隊服，即便女方挺著孕肚，男方照樣單手扛上肩，另外還有多張是兩人身穿運動服，搭配擺出各種健身姿勢，女方展現出獨特「孕味」；老公更是赤裸上半身，大秀結實肌肉好身材。1060320

(中央社)