新竹區監理所 機車考照下鄉服務到五峰

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為了照顧偏鄉地區，新竹區監理所將在3月25日上午，至五峰鄉桃山國小舉辦跨機關行動監理服務，內容多元，包含機車考照、75歲以上高齡者認知功能測驗、老舊機車切結報廢，邀請鄉民就近利用。

新竹區監理所將在3月25日上午9點30分至11點30分之間，在桃山國小舉辦偏鄉服務機車考照，年滿18歲以上民眾，準備身分證正本、近正面脫帽半身1吋相片3張等，即可報名考照。

除此之外，新竹區監理所同日也提供機車初考領講習、老舊機車切結報廢、住居所或就業處所住址申請、75歲以上高齡者認知功能測驗、酒駕關懷服務、汽機車燃料費牌照稅自動轉帳申請、簡易違規裁決繳款、漂書等服務，期望五峰鄉居民，可以就近使用，省去舟車勞頓之苦。

(中時)